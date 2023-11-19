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NBA／安戴托昆波衝擊禁區寫里程碑 唐西奇：真的很難守

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波創生涯里程碑。 路透社
安戴托昆波創生涯里程碑。 路透社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對獨行俠大發神威，全場豪取40分15籃板7助攻，本季第2次突破40分大關，搭配里拉德（Damian Lillard）適時火力支援，公鹿重回正軌收下4連勝。

統計顯示，安戴托昆波生涯累積搶下7000個籃板，成為隊史第2人，緊追在賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後，雙方只有151個籃板差距，不久之後有望成為隊史籃板王。

此外，安戴托昆波還以28歲又347天成為史上最年輕達成至少16000分、7000籃板和3000助攻的球員，原紀錄是由賈奈特（Kevin Garnett）保持。

「他把我們的禁區打爆了。不清楚他在內線拿到多少分，但肯定不少。顯然，要阻擋他衝進禁區真的很困難。他太常突破到禁區了。」唐西奇（Luka Doncic）賽後說道。

安戴托昆波和里拉德此役聯手拿下67分，特別是第四節後段，里拉德靠罰球和三分外線一口氣拿下8分，進一步拉開雙方差距。

「隨著比賽打得越來越多，我和里拉德在一起打得越來越舒服了。我們仍在學習如何和對方一起打球，我們這對組合正持續變得變強，我們會不斷進步。」

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