NBA／大幅領先遭逆轉勇士連敗難止 柯瑞：問題迫切需要解決

維金斯（Andrew Wiggins）剩下1.6秒福至心靈的三分球一度振奮了低迷已久的主場球迷，讓勇士看見中止連敗的曙光，但隨後霍姆葛倫（Chet Holmgren）石破天驚的外線卻是「沉默」了整個大通中心。

下半場比賽浪費多達18分領先優勢的勇士，最終在延長賽兵敗如山倒，苦吞6連敗。上季客場一勝難求的他們，本季卻是面臨主場如坐針氈的窘境，至今1勝6敗，只好自家勝場尚未開胡的灰熊。

「我認為我們的投籃應該要更好。控制我們的失誤，今晚我們的失誤高達18次（實際為16次），這導致我們大量失分。我們必須要串聯好球隊，在每個回合都保護好球權。」柯瑞（Stephen Curry）說。

延長賽最後階段柯瑞外線出手遭到亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）封蓋，接著快攻放進底定勝負的一球；傷癒回歸的柯瑞雖然開季連續12場至少命中4記三分球，卻顯得有心無力。

「當你遭遇這麼長的連敗時，這肯定是很迫切需要去解決的問題。你不想養成一種失敗的心態。」柯瑞說。