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中職／真藍人！富藍奇跳大漢溪 悍將沒季後賽兌現承諾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將未能打進季後賽，吉祥物富藍奇兌現承諾游大漢溪。圖／取自111frankiebonnie111 IG
富邦悍將未能打進季後賽，吉祥物富藍奇兌現承諾游大漢溪。圖／取自111frankiebonnie111 IG

富邦悍將隊吉祥物富藍奇常有出乎預料之舉，在球場打電動、闖入轉播間，各式各樣的調皮搗蛋行為，今天更是跳下大漢溪游泳，原因是要兌現今年季初的承諾，也與新北市消防局合作宣導水域活動的安全性。

今年季富藍奇曾打賭，如果球隊沒打進季後賽，他就要去游大漢溪，結果悍將48勝67敗5和在全年度戰績墊底，也沒拿下季冠軍，無緣季後賽。

結果今天富藍奇穿著防水衣、游泳圈，全副武裝站在大漢溪畔，在新北市消防局岸邊陪伴下，跳完「藍色狂潮」應援舞當作熱身，走入溪中開始游往河中，兌現承諾。

悍將應援團的凱文還配合演出溺水，讓消防員救上岸，新北市消防局特別宣導水域活動要注意「人事時地物」，評估自身狀況、不要從事危險行為、天氣狀況、挑選合適地點、完整裝備，下水前都要做好評估。

「大漢溪！！我做到啦！」富藍奇下水後透過社群平台表示：「今天非常感謝新北市消防局，有他們阿奇才不會變真水鬼。這幾天阿奇很認真在練游泳下水前也有暖身！大家去戲水也要到對的地方做好防護措施。」

富藍奇希望能夠幫助球隊轉運，至於明年還會不會有其他承諾先保密，順便宣傳自家球隊舉辦的悍將球迷感恩會，「11/25感恩會要來哦。」

富邦悍將吉祥物富藍奇游大漢溪影片：

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