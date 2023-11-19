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NBA／公牛克服開局21分落後 德羅展致命跳投斬斷熱火7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德羅展第四節最後兩次關鍵跳投，帶領公牛演出大逆轉。 路透社
德羅展第四節最後兩次關鍵跳投，帶領公牛演出大逆轉。 路透社

7連勝的熱火在作客芝加哥的一開場就轟出22比1的猛烈攻勢，主場球迷甚至響起噓聲，但這樣的強勢起跑卻無法延續到最後。

德羅展（DeMar DeRozan）第四節獨拿12分帶領公牛打出34比21的單節差距，包括最後時刻的一記三分球和中距離跳投，一舉扭轉戰局，以102比97氣走熱火。開季狀態欠佳的公牛結束近期的3連敗，至於熱火則是無緣將連勝延伸到8場。

「在我們抬頭看到比分的時候，我們的心情都一樣，肯定都感到很失望。這個開局令人感到尷尬，這是我們的責任。我們必須要避免出現這樣的情況。」德羅展談到一開始被熱火痛擊的比分差距。

「我們最終沒有放棄。雖然我們給自己挖了一個大坑，但我們還是堅持下去。我知道機會總會來臨。我們要保持積極的態度，相信可以拿下勝利。」

對於自己剩下21.9秒操刀執行的致勝跳投，德羅展表示：「我試圖吸引巴特勒（Jimmy Butler）過來協防，但他不會離開防守拉文的範圍。看到球能命中感覺真的很棒，特別是我們面臨那樣慘烈的開局。」

「哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）那一波的防守跟得很好了，然而德羅展的進攻更勝一籌。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。「你必須得稱讚公牛，他們防守做得很好，有幾個回合我們發生了失誤，氣勢就為之逆轉；如果我們能守住，就有機會贏球，他們後段比賽打得比我們好。」

德羅展拿到23分4籃板4助攻，拉文（Zach LaVine）13分8籃板6助攻3抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）15分8籃板。

熱火陣中以巴特勒的25分為最高，阿德巴約（Bam Adebayo）24分10籃板5助攻，羅賓森（Duncan Robinson）17分。

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