NBA／灰熊瘋狂逆轉秀 溫班亞瑪寫紀錄難擋馬刺8連敗

面對缺兵少將的灰熊，一度領先達19分的馬刺再次面臨守成無力的困境，整個第四節被對手打出33比14的比分差距，最後反以108比120慘遭逆轉，苦吞8連敗。

馬刺成為本季第3支嚐到第10敗的球隊，排名跌落到西區最後一名。據統計，本季馬刺有5次在比賽中最多領先至少15分，最終只拿到1勝4敗的成績，為一一勝是在客場擊敗太陽。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下19分13籃板4助攻，還送出生涯新高8次阻攻，成為1999年的布蘭德（Elton Brand）之後，首位能夠繳出至少15分10籃板8阻攻的新秀。

上半場比賽，溫班亞瑪就取得13分，加上團隊均衡攻勢，馬刺以68比51大幅領先。然而下半場馬刺命中率跌到僅剩37.2%，反觀灰熊在傑克森（Jaren Jackson Jr.）、貝恩（Desmond Bane）、威廉斯（Ziaire Williams）的帶動之下，吹響反攻號角，第四節一波19比5的攻勢，直接把年輕的黑衫軍打入深淵。

傑克森拿下27分5籃板，貝恩26分5籃板4助攻；替補的艾爾達瑪（Santi Aldama）和威廉斯各拿到17分。「每個人都拚盡全力。大家在關鍵時刻都有出色發揮，及時命中投籃。」傑克森說。在史馬特（Marcus Smart）倒下後，灰熊陣中將近一半都進入傷兵名單或是禁賽行列。

談到球隊最後一節的崩盤，馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）表示：「我們就是沒辦法維持住。我們經歷一些對手的對抗強度很大導致我們進攻乾枯的時期。如果你一直沒有得分，而且你一直處於被動的轉換防守中，那麼比賽就會變得非常困難。領先自然就會消失。」

歐斯曼（Cedi Osman）則認為：「當球隊的領先優勢被縮小的時候，大家有點驚慌。我認為上下半場是截然不同的比賽，灰熊後半段讓我們打得很困難，球隊表現低迷。我們已經盡了全力，我們必須繼續保持團結。」