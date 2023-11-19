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NBA／希臘怪物狂轟40分 里拉德關鍵出擊力退獨行俠雙星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波狂砍40分。 路透社
安戴托昆波狂砍40分。 路透社

公鹿隊和獨行俠隊今天上演進攻大戰，兩隊各自的雙球星都有飆分演出，公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟40分，里拉德（Damian Lillard）27分、12助攻，雙星助隊第四節攻下43分，以132：125壓下唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）同場飆破35分的獨行俠。

安戴托昆波和唐西奇首節各拿12分，獨行俠在外線超過5成發揮下取得34：33微幅領先。

第二節安戴托昆波持續撕裂獨行俠禁區，個人6分帶出團隊14：8攻勢，逼獨行俠喊出暫停，但暫停後沒能止血，公鹿格林（AJ Green）飆進外線後畢斯利（Malik Beasley）也進球，公鹿再拿5分讓領先擴大到52：42，不過獨行俠逐步縮小差距，威廉斯（Grant Williams）讀秒階段三分球命中，助獨行俠半場打完比分追到到58：60。

第三節獨行俠雙球星跳出，先是唐西奇連拿7分，厄文也加入得分行列，雙星聯手打出13：0猛攻，公鹿靠「希臘怪物」罰球才拿下單節第1分；前兩節拿6分的厄文單節就攻下18分，助隊三節打完取得98：89領先。

上半場拿下20分、8籃板的安戴托昆波，第三節僅靠罰球和節末的上籃、拋投拿下5分，第四節再展現得分爆發力，前6分多鐘就攻下11分，助公鹿5分17秒時追到112：113，5分06秒2罰俱中更助隊超前。

里拉德也加入進攻行列，3罰俱中後再飆外線，連拿6分讓公鹿領先到120：115，但厄文1分26秒的「3分打」將差距再縮小到125：127，不過里拉德助攻讓康納頓（Pat Connaughton）飆進底角三分球，安戴托昆波中距離追加分數，最終單節攻下43分的公鹿就以132：125迎接4連勝。

第四節攻下15分的安戴托昆波轟下單場最高40分外帶14籃板、7助攻，里拉德27分、12助攻，替補的康納頓三分球9投4中攻下16分；獨行俠厄文39分、6助攻，其中33分集中在下半場，唐西奇35分、9籃板、9助攻。

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