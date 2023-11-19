NBA／唐斯上演致勝一擊 聯手愛德華第四節逆轉鵜鶘

即便鵜鶘是「背靠背」作戰，但前來踢館的灰狼整場比賽卻是陷入苦戰，一度落後15分之多，打到第四節也是面臨兩位數分差的落後劣勢；然而內外兩大核心唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）單節聯手攻下22分，帶動球隊強力反撲，唐斯更在剩下5.2秒單打上演關鍵一擊，幫助灰狼演出逆轉秀，以121比120氣走地主球隊。

KAT FLOATER FOR THE LEAD 💪



TIMBERWOLVES TAKE THE LEAD 121-120 WITH 5.2 SECONDS LEFT‼️



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致勝功臣唐斯全場11投10中繳出驚人命中率，攻下29分9助攻6籃板，其中第四節更是彈無虛發；愛德華貢獻23分4助攻3籃板，命中5記三分球。戈貝爾（Rudy Gobert）則是17分11籃板，本季第9次雙十。

前一場大發神威率隊擊退金塊的威廉森（Zion Williamson），此役輪休未上場，英格倫（Brandon Ingram）獨挑大樑拿下30分7籃板4助攻，不過他在關鍵時刻兩罰僅一中，加上最後一擊跳投失手，無緣幫助球隊取得3連勝。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到26分11籃板3助攻3阻攻，瓊斯（Herbert Jones）13分8助攻4籃板2抄截2阻攻，丹尼爾斯（Dyson Daniels）13分6助攻5籃板，霍金斯（Jordan Hawkins）15分。