NBA／先發4大將聯手93分力壓黃蜂 尼克近7戰勇奪6勝

近況出色的尼克，今天靠著藍道（Julius Randle）、布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）和迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手砍下93分，整場比賽一路取得領先優勢，並且在第四節穩穩掌控局面，最終以122比108擊退黃蜂。

尼克收下3連勝，也是最近7場比賽中第6勝，排名挺進東區前6，至於黃蜂則是苦吞4連敗。

Jalen Brunson was LIGHTS OUT in the first half 🔥



26 PTS

4/5 3PT

71% FG



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布朗森全場攻下32分7助攻4籃板，其中26分集中在上半場，是尼克能夠搶佔領先的關鍵，他已經連續6場至少拿到20分；雖然布朗森下半場手感下滑，但藍道和迪文森佐第三節合力拿下17分，尼克仍舊維持領先優勢。黃蜂末節一度追到6分差，尼克隨即打出15比6的攻勢，進一步鎖定勝局。

近期頂上先發的迪文森佐轟進7記三分球，補上25分3籃板3助攻3抄截，藍道21分8助攻6籃板，巴瑞特15分。

昨天才飆出37分的小鮑爾（LaMelo Ball），此役又拿下34分9助攻5籃板，單場8顆三分球追平個人紀錄，儘管近況火燙，可惜還是無力阻止球隊連敗頹勢；榜眼新秀米勒（Brandon Miller）得到生涯新高29分，布里吉斯（Miles Bridges）回歸第2戰也以12投8中繳出19分4籃板3助攻的表現。