NBA／拉文、公牛恐分道揚鑣？ 傳76人熱火湖人成首選

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報道，儘管公牛和拉文（Zach LaVine）在2022年達成5年2.15億美元的續約協議，但其實公牛在今年夏天就已經開始評估拉文的交易價值，並且和幾支球隊商討過可能的交易方案。

事實上，隨著公牛新賽季僅有4勝8敗的低迷表現，甚至雙方都傳出可能異動的想法，拉文的陣營已經有心儀的下家意願。

費雪透露，拉文希望去到一支爭冠球隊，首選分別是76人、湖人和熱火等，而這3支球隊同樣也對拉文表達出不同程度的興趣。

拉文與德羅展（DeMar DeRozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）合體以來，公牛始終難以在東區有所突破，無論攻守顯然都欠缺足夠的競爭力，像是外線火力，在3人都偏向中距離作戰的情況下，也欠缺適當的輔助人手；加上鮑爾（Lonzo Ball）歸隊顯得遙遙無期，更讓公牛陷入進退維谷的兩難。

費雪認為，即便拉文對於球隊競爭力存疑，但是否進行交易仍處於討論階段，公牛本身也未宣佈本季要進入重建。除了上述3支球隊外，還傳出拉文考慮去馬刺或是國王。

拉文之外，進入合約最後一年的德羅展在續約談判中沒有明顯進展，倘若雙方之間合作可能性降低，那麼在季中交易截止日前，德羅展很可能會是主要的籌碼；屆時，公牛勢必將進入另一個階段的重整，像是卡盧索（Alex Caruso）很有可能也會成為熱門交易對象

拉文開季至今12場比賽皆有上場，場均攻下21.3分4.3助攻3.1籃板，投籃命中率為44.0％、三分命中率為34.6％。