NBA／關鍵四分打助快艇止敗 哈登：習以為常的出手

扛著四巨頭合體後5連敗陰霾，又面臨衛斯特布魯克（Russell Westbrook）主動轉任替補的妥協，讓哈登（James Harden）和快艇在主場迎戰火箭的比賽中有著不得不贏的巨大壓力。

不過這場苦戰一路廝殺到最後，還是由哈登上演了不可思議的「四分打」，總算是勝場開胡。

「投就對了，」，哈登賽後說，「那是我訓練過成千上萬次的投籃，一個後撤步然後很有自信地出手。就像我說的，我已經練習過很多次，很高興我們終於贏了。我們要繼續努力。」

對於哈登的「四分打」，火箭小將史密斯（Jabari Smith）表示：「我以為雷納德會是第一選擇，但對方場上有3位名人堂等級的球星，我認為我們防守沒做得很好。哈登投進了一顆很困難的球。」

快艇好不容易才結束6連敗，不過不代表球隊就能一路乘風破浪。「贏球的感覺確實很棒，但我們還有很長的路要走。我們在攻守兩端還有很多需要提升的地方。我們會看看比賽影片，並且在下一場比賽中打得更好。」哈登說。