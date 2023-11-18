NBA／布克15次助攻創新高 杜蘭特讚：宛如完美控衛

在杜蘭特（Kevin Durant）狂飆38分外加關鍵外線之餘，布克（Devin Booker）的組織穿針引線也為太陽這場苦戰帶來穩定的力量。

布克全場拿下24分且送出15次助攻，刷新生涯單場助攻紀錄；更難能可貴的是，布克整場比賽只出現1次失誤，成了奈許（Steve Nash）之後首位有如此數據的太陽球員。

「當時比賽打得正激烈，但我還是很好奇，在替補席就問了布克是不是助攻創新高？他就點點頭。」杜蘭特賽後說道，「不過他才出現1次失誤耶，天啊。」

「他打得就像一位完美的控球，」杜蘭特進一步讚賞了布克的傳球，「他的左右手都可以傳球，能夠輕易突破禁區，在比賽開始他就傳出了很多外圍空檔三分球機會。15次助攻創生涯新高，他只是不斷提升標準，而且做得越來越好。我很高興他是我們球隊的一員。」

主帥佛蓋爾（Frank Vogel）則說：「布克是聯盟中最佳得分後衛之一，但現在他是一名控衛；他能像控衛一樣打球，與此同時他還可以得分。」