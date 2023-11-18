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NBA／溫班亞瑪數據比肩名人堂球星 福克斯讚天賦傲人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪(左)持續展現天賦。 法新社
溫班亞瑪(左)持續展現天賦。 法新社

生涯前11場比賽，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）累積得到205分、102個籃板和26次阻攻，成為自1973-74年以來第6位達到如此表現的球員，而前面5人都已經入選名人堂。

這5人分別是1983年的辛普森（Ralph Sampson）、1984年的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、1989年的羅賓森（David Robinson）、1991年的穆湯波（Dikembe Mutombo）、1992年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

而在今天面對國王的比賽中，溫班亞瑪26投12中攻下27分9籃板2抄截，不過還是難以阻止馬刺苦吞7連敗的頹勢。

「有時候想要保持耐心是不容易的，就和生活一樣。我認為到了賽季末，我們會和賽季初有所不同。我們正走在持續進步的正確道路上。」溫班亞瑪說。

此戰豪取43分的福克斯（De'Aaron Fox）亦稱讚溫班亞瑪的傲人天賦。「他是一個非常特別的球員。在他擋拆下切的時候，你必須得卡住他的路線。因為一旦他們把球拋到空中，你就真的毫無辦法了。」

杜阿爾特（Chris Duarte）則是感嘆：「面對像他這樣的球員，你在衝進禁區之前肯定會三思，因為他真的太高了。」

值得一提的是，馬刺隊史前兩位選秀狀元羅賓森和鄧肯（Tim Duncan）都一同現身球場觀看溫班亞瑪對戰國王的比賽。

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