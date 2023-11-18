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NBA／福克斯飆43分率國王5連勝 馬刺苦吞7連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯生涯第7次破40分，距離生涯紀錄僅差1分。 美聯社
福克斯生涯第7次破40分，距離生涯紀錄僅差1分。 美聯社

福克斯（De'Aaron Fox）在今天作客聖城的比賽中打出開季以來的最佳表現，全場24投14中包括三分球11投5中、13罰10中，狂轟43分8籃板7助攻，率領國王以129比120擊敗馬刺，搶下5連勝。

這是福克斯生涯第7次突破40分，距離生涯最高得分紀錄僅差1分。此外，沙波尼斯（Domantas Sabonis）也以13投9中的高效率貢獻27分14籃板7助攻，在他為國王效力的104場比賽中，累積完成86次雙十，同期間只低於約柯奇（Nikola Jokic）的91次。

在季中錦標賽小組賽中，國王2勝0敗，馬刺則是0勝3敗。

近況不理想的馬刺打到第四節初和國王戰成平手，但隨後福克斯獨拿11分，幫助國王掌握領先局面。除了福克斯和沙波尼斯合拿70分外，蒙克（Malik Monk）也以替補之姿拿下20分8助攻4籃板。

馬刺陣中同樣3人破20分，柯林斯（Zach Collins）獲得28分8籃板5助攻3抄截，強森（Keldon Johnson）21分9籃板7助攻；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）26投12中，攻下27分9籃板2抄截。即使沒有控衛壓陣，馬刺團隊仍傳出33次助攻。

苦吞7連敗後，馬刺戰績來到3勝9敗，與拓荒者相同，排名全聯盟倒數第4。

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