聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯高效率砍35分9助攻 湖人季中錦標賽笑納3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯展現恐怖進攻效率。 法新社
詹姆斯展現恐怖進攻效率。 法新社

「我感到有些疲憊，或許也跟天氣有關係。但只要我踏上球場準備競爭，我就會感到無比興奮。我就是盡全力幫助球隊取勝，這一點從未改變。」

38歲的詹姆斯（LeBron James）4天內打了第3場比賽，但仍上場將近35分鐘，22投13中包含5記三分球在內，攻下35分9助攻5籃板2抄截，追平開季以來個人得分紀錄，同時也是他在湖人時期的第108場破30分比賽。

在詹姆斯的帶領之下，湖人第四節一路維持兩位數分差，最終在客場以107比95輕取拓荒者。湖人成為聯盟首支在季中錦標賽取得3連勝的球隊，很有機會以分組龍頭之尊挺進淘汰賽。

「我盡量去保持頭腦清醒，從而幫助我能在場上領導球隊。然後，關鍵還是在於付出努力。我每天都為打磨我的身體和技能而付出努力。我就是上場，將訓練成果運用到比賽之中。」詹姆斯說。

第四節初湖人原本領先7分，隨後在詹姆斯引領送出5次助攻之下，差距擴大到14分，對於這波進攻組織，詹姆斯表示：「我就是努力閱讀場上狀況並且做出反應。我從不會事先決定要怎麼打，而是看對方防守陣型而定。」

近4場比賽，詹姆斯場均可以攻下27.8分8.8籃板8.3助攻2抄截，投籃命中率達6成，三分球命中率達到53.8%，其真實命中率更高達72.2%，效率可說是相當驚人。

目前詹姆斯生涯總得分來到38958分，距離成為史上第一位39000分先生還差42分。

相關新聞

NBA／哈登致命四分打斬斷火箭連勝 快艇苦戰中止6連敗

加盟快艇後一勝難求飽受外界批評的哈登（James Harden），在主場面對前東家火箭的硬仗中，於最後6秒砍進關鍵四分打，幫助球隊歷經苦戰之後以106比100驚險勝出，中止這波6連敗，也是快艇四巨頭合

NBA／轟38分、上演「死之三分」 KD：誰來守都會打出侵略性

在比爾（Bradley Beal）確定將至少休兵3星期的情況下，太陽想要維持勝率只能仰賴兩大巨頭的強力輸出。 杜蘭特（Kevin Durant）22投15中含6記三分球在內，狂砍38分9籃板9助

NBA／詹姆斯高效率砍35分9助攻 湖人季中錦標賽笑納3連勝

「我感到有些疲憊，或許也跟天氣有關係。但只要我踏上球場準備競爭，我就會感到無比興奮。我就是盡全力幫助球隊取勝，這一點從未改變。」 38歲的詹姆斯（LeBron James）4天內打了第3場比賽，

NBA／福克斯飆43分率國王5連勝 馬刺苦吞7連敗

福克斯（De'Aaron Fox）在今天作客聖城的比賽中打出開季以來的最佳表現，全場24投14中包括三分球11投5中、13罰10中，狂轟43分8籃板7助攻，率領國王以129比120擊敗馬刺，搶下5連勝

NBA／哈里斯29分賽季新高 76人壓制老鷹雙衛止連敗

「這是一場季中錦標賽，這些比賽是必須要贏的。說到底，大家都想去拉斯維加斯。」 76人在安比德（Joel Embiid）和哈里斯（Tobias Harris）合砍61分的帶動下，在客場以126比1

NBA／懷特關鍵三分球助綠衫軍5連勝 布朗不滿球場地板太滑

塞爾蒂克在多倫多客場作戰一度浪費16分領先優勢，反而在第四節被暴龍逼平，所幸靠著懷特（Derrick White）在剩下26.8秒轟進關鍵三分球，才得以擺脫暴龍的糾纏，以108比105驚險過關，收下5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。