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NBA／哈登致命四分打斬斷火箭連勝 快艇苦戰中止6連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登轟進致勝四分打。 美聯社
哈登轟進致勝四分打。 美聯社

加盟快艇後一勝難求飽受外界批評的哈登（James Harden），在主場面對前東家火箭的硬仗中，於最後6秒砍進關鍵四分打，幫助球隊歷經苦戰之後以106比100驚險勝出，中止這波6連敗，也是快艇四巨頭合體後的首場勝利。

為了重新建立團隊化學效應，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）賽前主動要求轉任替補，試圖為第二陣容注入活力，同時也改善四巨頭同時作戰的負面效率。

哈登全場11投8中攻下24分9籃板6助攻，雷納德（Kawhi Leonard）23分8籃板5抄截，喬治（Paul George）23分8籃板3助攻2抄截；至於轉為替補的衛斯特布魯克僅僅上場17分鐘，得到8分3籃板2助攻。

面對6連勝、氣勢如虹的火箭，快艇整場比賽打來仍舊艱難。雙方一路糾纏到第四節最後時刻，火箭靠著一波7比0攻勢，一度領先5分，喬治的突破、雷納德的抄截、哈登的傳球和祖巴茲（Ivica Zubac）的跟進，帶動球隊打出6比0的反擊。森根（Alperen Sengun）兩罰一中後，兩隊又一次平手，哈登操刀直接轟進三分球，還造成犯規，這一擊也讓快艇吃下定心丸。

森根獲得23分8籃板4助攻，范弗利特（Fred VanVleet）19分10助攻8籃板，格林（Jalen Green）20分5助攻4籃板。

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