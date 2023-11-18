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NBA／哈里斯29分賽季新高 76人壓制老鷹雙衛止連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈里斯拿下個人開季新高29分。 路透社
哈里斯拿下個人開季新高29分。 路透社

「這是一場季中錦標賽，這些比賽是必須要贏的。說到底，大家都想去拉斯維加斯。」

76人在安比德（Joel Embiid）和哈里斯（Tobias Harris）合砍61分的帶動下，在客場以126比116擊落老鷹，結束2連敗；梅爾頓（De'Anthony Melton）今天先發上陣拿到14分5助攻4籃板2抄截，他在賽後透露了想要力拚季中錦標賽冠軍的心聲。

拿下這場勝利後，76人在小組賽的成績來到2勝1敗，緊追不敗的溜馬。「這是一場必須贏下來的比賽。」主帥諾斯（Nick Nurse）說。

安比德穩定輸出，得到32分8助攻7籃板2抄截，馬克西（Tyrese Maxey）19分8助攻4籃板。至於開季以來場場至少都拿15分的哈里斯，可說是全隊最穩定的力量之一，今天他20投12中豪取賽季新高29分，外帶10籃板4助攻；

「這就是我對他的期望，」諾斯說，「哈里斯能投外線，可以在快攻轉換中取分，他能夠持球單打，創造進攻機會。」

76人此戰迫使老鷹雙衛楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray）合計30投10中，成了另一個可以勝出的關鍵。「這就是你能對他們倆所做出的最好成果，我們在防守端給予施壓，讓他們打得艱難。」

楊恩得到22分13助攻，墨瑞僅13分3助攻；新秀強森（Jalen Johnson）18分10籃板3阻攻，卡佩拉（Clint Capela）17分11籃板，比伊17分7籃板。杭特（De'Andre Hunter）連吞2次技術犯規，生涯第一次遭驅逐出場。

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