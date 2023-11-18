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NBA／懷特關鍵三分球助綠衫軍5連勝 布朗不滿球場地板太滑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特砍進致勝三分球。 路透社
懷特砍進致勝三分球。 路透社

塞爾蒂克在多倫多客場作戰一度浪費16分領先優勢，反而在第四節被暴龍逼平，所幸靠著懷特（Derrick White）在剩下26.8秒轟進關鍵三分球，才得以擺脫暴龍的糾纏，以108比105驚險過關，收下5連勝。綠衫軍成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

僅用8人作戰的塞爾蒂克，陣中7人得分超過兩位數，布朗（Jaylen Brown）拿到23分4助攻3籃板，泰托姆（Jayson Tatum）17分7籃板，兩人在比賽最後3分鐘都沒有分數進帳。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到14分12籃板5助攻3阻攻，他在雙槍無人得分之際，個人獨拿4分，搭配懷特的三分球和哈勒戴（Jrue Holiday）的兩罰，成功捍衛了球隊勝利，也突顯綠衫軍本季補強後的巨大優勢，避免過度依賴雙J的打法。

懷特獲得13分5助攻4籃板，哈勒戴14分8籃板5助攻；替補的霍福特（Al Horford）和豪瑟（Sam Hauser）分別進帳11分。

暴龍成為全聯盟最後一支在季中錦標賽亮相的球隊。席亞康（Pascal Siakam）拿到23分6籃板5助攻，施羅德（Dennis Schroder）23分7籃板6助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）14分6助攻3籃板。

另一方面，塞爾蒂克在季中錦標賽的小組賽中取得2連勝，不過賽後布朗卻對比賽場地頗有微詞。

「這種地板的狀況是難以被接受的。大家在很多地方都摔倒了。為了避免有人受傷，聯盟必須想辦法確保安全才行。」布朗透露自己在場上滑倒時不慎傷了腹股溝，對此相當不滿。

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