NBA／衛少主動轉任替補 冀望改變快艇四巨頭先發攻守困境

迎來哈登（James Harden）卻一勝難求苦吞6連敗的快艇，四巨頭一同先發的化學效應顯得貧乏，面對這樣的困境，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將轉任第六人，期盼能夠改變球隊攻守一灘死水的頹勢。

消息透露，衛斯特布魯克是主動向教練團提出自己轉去打替補的想法，他表示希望能夠幫助先發陣容建立正向效應，同時也可以為交易之後抽空的第二陣容注入更多活力和能量。

基於此，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）在今天對火箭的比賽中，將會以曼恩取代衛斯特布魯克出任先發。就數據顯示，快艇四巨頭同場作戰時，得分落後20分之多，4人如何搭配乃至於全隊如何打造有效率的組合，持續考驗著泰隆魯。

據媒體的說法，衛斯特布魯克的無私和犧牲贏得全隊的盛讚，也再次顯現自他來到快艇之後，為求勝利多次調整自己角色配合團隊的態度。

統計顯示，當快艇四巨頭搭配祖巴茲（Ivica Zubac）出賽時，進攻效率僅90.0，防守效率達104.1，淨效率值為-14.1，投籃命中率僅有38.2%，遠遠不如季初由柯文頓（Robert Covington）搭配另外4人的組合。

衛斯特布魯克先前在湖人時期也是為了團隊搭配，時隔5082天之後首次擔任替補，之後到快艇他也是以替補身份作出貢獻。當以替補出賽時，衛斯特布魯克場均能得到15.2分5.4籃板6.8助攻1.2抄截。在NBA過去的40個賽季中，只有他能以一個替補球員達到如此數據。