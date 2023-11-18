NBA／公鹿22記三分彈轟垮黃蜂 「家暴男」布里吉斯重返球場
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）從右小腿傷勢中回歸，並以一個輔佐的角色打開的公鹿全隊攻勢，里拉德（Damian Lillard）和畢斯利（Malik Beasley）兩人聯手砍進11顆三分球，合拿47分，團隊更是轟進22記外線，直接擊潰對手防線，在客場130比99痛宰黃蜂。
公鹿取得季中錦標賽小組賽的第2勝，與同組的熱火同為不敗之身，雙方將在11月28日進行正面對決，這一戰可能將決定誰能晉級淘汰賽。
公鹿此戰全隊共7人得分超過雙位數，里拉德27分5籃板5助攻，畢斯利20分；安戴托昆波僅出手10次，貢獻16分9助攻8籃板，洛培茲（Brook Lopez）15分7籃板送出6記麻辣鍋。
惹上家暴事件的黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges），在今天解禁出賽，這也是他睽違583天再度站上球場。布里吉斯替補上場也贏得球迷掌聲，上場33分鐘13投6中獲得17分5籃板4助攻2抄截。
歷經如此久時間未打比賽，布里吉斯先前接受採訪時坦言心情就像是第一天去學校上學。「籃球一直都是我的防空洞，離開籃球一整年對我來說很艱難，能夠重回球場我感到很高興。」由於家暴官司仍在進行中，布里吉斯顯然不用多談。
小鮑爾（LaMelo Ball）則是28投12中外加12罰11中，奮力得到賽季新高37分，還有5籃板5助攻進帳。
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