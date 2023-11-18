快訊

台北12.4度！強烈冷氣團發威 這些縣市今晚起至明晨低溫恐跌到個位數

稱藍白還在談 國民黨限時民眾黨「24小時後要有結果」

台大設國際政經學院 管中閔沒成功 考驗陳文章「喬功」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／解決內線人手短缺問題 快艇迅速簽下世界冠軍中鋒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰斯(右)今夏幫助德國勇奪世界盃冠軍。 美聯社
泰斯(右)今夏幫助德國勇奪世界盃冠軍。 美聯社

為了填補普拉里（Mason Plumlee）受傷的空缺，快艇迅速簽下剛和溜馬達成買斷協議的中鋒泰斯（Daniel Theis），將可以在今天對火箭的比賽中亮相。

泰斯今夏協助德國出乎意料的贏得世界盃冠軍，表現有目共睹；然而回到NBA，由於溜馬禁區人手充足，導致泰斯並沒有太多發揮機會，開季至今僅打了一場比賽。加上快艇在內線人手欠缺下有意延攬，也因此達成三方各取所需的目的。

據了解，泰斯在和溜馬的買斷過程中主動放棄220萬美元，也讓球隊得以創造出970萬美元的薪資空間；隨後快艇就以一份底薪和心儀已久的泰斯達成合作共識，這底薪價碼基本上就是補了他為離隊所放棄的金額。

泰斯生涯曾效力過公牛、火箭、塞爾蒂克和溜馬，場均可得7.6分4.9籃板1.3助攻。

相關新聞

NBA／公鹿22記三分彈轟垮黃蜂 「家暴男」布里吉斯重返球場

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）從右小腿傷勢中回歸，並以一個輔佐的角色打開的公鹿全隊攻勢，里拉德（Damian Lillard）和畢斯利（Malik Beasley）兩人聯手砍

NBA／比爾腰傷至少再休兵3星期 太陽三巨頭合體遙遙無期

鳳凰城太陽雖然風光籌組三巨頭，然而開季以來卻難以一起並肩作戰，好不容易等到布克（Devin Booker）傷癒回歸，但官方又宣佈比爾（Bradley Beal）因腰傷，至少要缺席3星期的比賽，隨後還得

NBA／史馬特腳踝傷將休3至5週 灰熊戰力捉襟見肘

灰熊傷病狂潮又來襲！就在亞當斯（Steven Adams）報銷和克拉克（Brandon Clarke）歸隊遙遙無期情況下，季前換來的史馬特（Marcus Smart）又因為左腳踝傷勢，預計將會缺席3至

NBA／解決內線人手短缺問題 快艇迅速簽下世界冠軍中鋒

為了填補普拉里（Mason Plumlee）受傷的空缺，快艇迅速簽下剛和溜馬達成買斷協議的中鋒泰斯（Daniel Theis），將可以在今天對火箭的比賽中亮相。 泰斯今夏協助德國出乎意料的贏得世

NBA／湯普森身手大不如前 名嘴史密斯：無法投籃有何用？

勇士球星湯普森（Klay Thompson）開季以來表現低迷，儘管他放話要火力全開，仍不見好轉。美國籃球名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就直言：「我不認識現在的湯普森。」 湯普森本

NBA／勇士苦吞5連敗 柯爾坦言球隊必須另尋出路

在柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，格林（Draymond Green）也因為日前與灰狼的衝突事件遭到禁賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。