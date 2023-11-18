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NBA／解決內線人手短缺問題 快艇迅速簽下世界冠軍中鋒
為了填補普拉里（Mason Plumlee）受傷的空缺，快艇迅速簽下剛和溜馬達成買斷協議的中鋒泰斯（Daniel Theis），將可以在今天對火箭的比賽中亮相。
泰斯今夏協助德國出乎意料的贏得世界盃冠軍，表現有目共睹；然而回到NBA，由於溜馬禁區人手充足，導致泰斯並沒有太多發揮機會，開季至今僅打了一場比賽。加上快艇在內線人手欠缺下有意延攬，也因此達成三方各取所需的目的。
據了解，泰斯在和溜馬的買斷過程中主動放棄220萬美元，也讓球隊得以創造出970萬美元的薪資空間；隨後快艇就以一份底薪和心儀已久的泰斯達成合作共識，這底薪價碼基本上就是補了他為離隊所放棄的金額。
泰斯生涯曾效力過公牛、火箭、塞爾蒂克和溜馬，場均可得7.6分4.9籃板1.3助攻。
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