NBA／比爾腰傷至少再休兵3星期 太陽三巨頭合體遙遙無期

鳳凰城太陽雖然風光籌組三巨頭，然而開季以來卻難以一起並肩作戰，好不容易等到布克（Devin Booker）傷癒回歸，但官方又宣佈比爾（Bradley Beal）因腰傷，至少要缺席3星期的比賽，隨後還得經過重新評估才能確定是否返回球場。

早在訓練營期間，比爾就因為背部問題只打了其中2場，之後連續缺席7場例行賽，至今僅出賽3場，場均得到17.3分5.3籃板3.7助攻，投籃命中率39.1%，三分球命中率33.3%，罰球命中率68.8%，整體狀態離他巔峰期有明顯差距。

原本在對灰狼一戰中，太陽三巨頭有望首度合體，但賽前臨時決定比爾將繼續缺席；之後經過評估，比爾顯然還需要一段時間的恢復期。

據資深記者霍勒（Doug Haller）透露，與布克的小傷勢不同，比爾的腰傷是截然不同的情況，可能會很棘手，加上過往的傷病史，也讓人擔憂其未來出賽狀態。過去兩個賽季，比爾分別缺席了42場和32場比賽。