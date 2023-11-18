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NBA／史馬特腳踝傷將休3至5週 灰熊戰力捉襟見肘
灰熊傷病狂潮又來襲！就在亞當斯（Steven Adams）報銷和克拉克（Brandon Clarke）歸隊遙遙無期情況下，季前換來的史馬特（Marcus Smart）又因為左腳踝傷勢，預計將會缺席3至5星期，這對灰熊後場戰力又是一大打擊。
曾拿下年度最佳防守球員的史馬特是在日前對湖人的比賽中不慎扭傷腳踝，只打了9分鐘就提前退場。考量到莫蘭特（Ja Morant）還在禁賽中，開季僅拿2勝9敗的灰熊，勢必還要面臨一段時間的黑暗期。
據報導指出，灰熊目前共有7人進入傷兵名單，除了上述4人外，還包括肯納德（Luke Kennard）、羅斯（Derrick Rose）和提爾曼（Xavier Tillman），戰力可說是捉襟見肘。
儘管貝恩（Desmond Bane）繳出場均25.5分的生涯最佳表現，但搭配傑克森（Jaren Jackson Jr.）也難挽回灰熊輸球的頹勢，目前灰熊進攻效率排名聯盟倒數第3，防守效率第20名，淨效率值倒數第3，團隊投籃命中率則是墊底，而對手三分命中率高達42.1%，同樣敬陪末座。
莫蘭特預估會在耶誕節左右回歸，能否挽回球隊墊底命運，也要看這段期間其他球員能否撐住難關。
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