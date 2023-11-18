快訊

直播／馬辦最新說明！「誤差範圍」認知天差地別 藍白合瀕破局

獨／柯文哲致電蕭旭岑：藍白合沒破局 再給我一點時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／史馬特腳踝傷將休3至5週 灰熊戰力捉襟見肘

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
史馬特左腳踝扭傷，將缺席一段時間。 法新社
史馬特左腳踝扭傷，將缺席一段時間。 法新社

灰熊傷病狂潮又來襲！就在亞當斯（Steven Adams）報銷和克拉克（Brandon Clarke）歸隊遙遙無期情況下，季前換來的史馬特（Marcus Smart）又因為左腳踝傷勢，預計將會缺席3至5星期，這對灰熊後場戰力又是一大打擊。

曾拿下年度最佳防守球員的史馬特是在日前對湖人的比賽中不慎扭傷腳踝，只打了9分鐘就提前退場。考量到莫蘭特（Ja Morant）還在禁賽中，開季僅拿2勝9敗的灰熊，勢必還要面臨一段時間的黑暗期。

據報導指出，灰熊目前共有7人進入傷兵名單，除了上述4人外，還包括肯納德（Luke Kennard）、羅斯（Derrick Rose）和提爾曼（Xavier Tillman），戰力可說是捉襟見肘。

儘管貝恩（Desmond Bane）繳出場均25.5分的生涯最佳表現，但搭配傑克森（Jaren Jackson Jr.）也難挽回灰熊輸球的頹勢，目前灰熊進攻效率排名聯盟倒數第3，防守效率第20名，淨效率值倒數第3，團隊投籃命中率則是墊底，而對手三分命中率高達42.1%，同樣敬陪末座。

莫蘭特預估會在耶誕節左右回歸，能否挽回球隊墊底命運，也要看這段期間其他球員能否撐住難關。

相關新聞

NBA／史馬特腳踝傷將休3至5週 灰熊戰力捉襟見肘

灰熊傷病狂潮又來襲！就在亞當斯（Steven Adams）報銷和克拉克（Brandon Clarke）歸隊遙遙無期情況下，季前換來的史馬特（Marcus Smart）又因為左腳踝傷勢，預計將會缺席3至

NBA／湯普森身手大不如前 名嘴史密斯：無法投籃有何用？

勇士球星湯普森（Klay Thompson）開季以來表現低迷，儘管他放話要火力全開，仍不見好轉。美國籃球名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就直言：「我不認識現在的湯普森。」 湯普森本

NBA／勇士苦吞5連敗 柯爾坦言球隊必須另尋出路

在柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，格林（Draymond Green）也因為日前與灰狼的衝突事件遭到禁賽...

NBA／巴特勒36分領軍 熱火1勝4敗後拉出聯盟本季最長連勝

去年在總冠軍賽鎩羽而歸的熱火，今年開季雖然一度打出1勝4敗的難堪戰績，讓他們被看衰，不過在今天以122：115擊敗籃網後...

NBA／雷霆射手7記三分全進寫歷史 湯普森10中1勇士吞5連敗

勇士今天在主場迎戰雷霆，首節就被狂轟39分，陷入15分落後，雖第三節一度追到剩1分落後，但雷霆外線火力凶猛，全隊以59.4%命中率投進19顆三分，終場仍以128：109輕取勇士，取得近期的3連勝。

NBA／承受罵名灰熊卻不幫他說話 布魯克斯：我成為代罪羔羊

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季轉戰火箭隊，打出6勝3敗戰績暫居西區第4；反觀前東家灰熊2勝9敗西區墊底。布魯克斯近日接受《運動畫刊》訪問時指出，自己是灰熊上季被湖人淘汰的代罪羔羊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。