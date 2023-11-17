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NBA／湯普森身手大不如前 名嘴史密斯：無法投籃有何用？

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

勇士球星湯普森（Klay Thompson）開季以來表現低迷，儘管他放話要火力全開，仍不見好轉。美國籃球名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就直言：「我不認識現在的湯普森。」

湯普森本季出賽11場，平均只得到13.8分3.4籃板1.9助攻，投籃命中率40.1%，三分球命中率32.9%。史密斯認為湯普森已嚴重下滑，「如果湯普森無法有效投籃，他還有什麼用？這支球隊永遠有他的位置，他很棒，是未來的名人堂成員。不過本季的湯普森，我完全不認識。」

湯普森今天面對雷霆隊，10投1中攻下5分。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）為湯普森緩頰，「雷霆對他進行大量包夾，派多特（Luguentz Dort，雷霆後衛）纏著他，讓他難以發揮。」

「我們沒有為他創造空間，讓他一直被嚴密盯防，他試圖找到出手機會，還是只能進行困難的出手。他想進入自己的節奏，我們必須幫他找到更簡單的出手機會」柯爾說。

勇士 Klay Thompson

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