NBA／勇士苦吞5連敗 柯爾坦言球隊必須另尋出路

在柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，格林（Draymond Green）也因為日前與灰狼的衝突事件遭到禁賽的情況下，勇士今天在主場迎戰雷霆不復昔日強隊榮光，尤其是三巨頭中僅存的湯普森（Klay Thompson）全場僅拿下5分，讓雷霆以19分差距帶走勝利，總教練柯爾（Steve Kerr）都直言，球隊不能再打得如此一成不變。

勇士今年開季表現起起伏伏，尤其在日前柯瑞傳出傷情後，格林與湯普森又在前一場與灰熊之戰與對手爆發衝突，導致格林遭到禁賽五場，而湯普森又從開季開始就一路打得跌跌撞撞，「三巨頭」接連出狀況，也讓勇士近期陷入低迷狀態。

而今天面對年輕的雷霆，勇士在首節就出現防線潰堤的狀況，被雷霆猛轟39分，且整場比賽被雷霆砍進多達19顆三分球，其中替補上陣的喬伊（Isaiah Joe）一人就投進7顆。

反觀勇士在湯普森表現依舊乏善可陳的情況下，只有庫明加（Jonathan Kuminga）拿下21分與前場打出代表作的新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）再度有雙位數得分進帳，成為球隊唯二的亮點。

對於球隊在近期苦吞5連敗，勇士主帥柯爾也直言球隊必須想辦法激出不同的火花，「我們必須打得更有韌性，尤其是防守端要更有活力和火花，當你總是像這樣一成不變的時候，你唯一的選擇只能另外找一條新的道路，我們必須繼續戰鬥和競爭。」

至於庫明加則表示，儘管目前球隊正陷入連敗，不過每個人都維持相當好的精神狀態，「大家並不擔心正在發生的事情，因為我們要做的只是解決一些小問題，現在大家都保持著不錯的精神狀態，只是有些事情我們必須更加明確一些，顯然到時候我們就會渡過的。」