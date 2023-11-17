NBA／巴特勒36分領軍 熱火1勝4敗後拉出聯盟本季最長連勝

去年在總冠軍賽鎩羽而歸的熱火，今年開季雖然一度打出1勝4敗的難堪戰績，讓他們被看衰，不過在今天以122：115擊敗籃網後，已經拉出本賽季全聯盟最長的7連勝，戰績也直衝東區前段班。

儘管今年休賽季的補強不如預期，甚至還面臨了上賽季輪替球員的出走，讓熱火今年開季表現一度不被看好，不過在開季前5戰吞下4敗後，熱火接下來拉出了一波6連勝，加上今天又在主場擊退籃網，已經打出聯盟本賽季最長的7連勝，也是熱火自2018年1月以來的最長連勝紀錄。

而熱火的好表現也與陣容趨於穩定有相當大的關係，在近幾場比賽中包括今天攻下36分的球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）與中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）兩大核心都維持穩定發揮，加上今年暑假才來過台灣的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）近幾場比賽三分球也穩定發揮，連續3場比賽都至少命中4記三分球。

談到巴特勒在今天前三節就拿下34分，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「對我們來說，我們有一個最棒的選擇，就是把球交給巴特勒，我認為我們現在的球隊更有組織性也打得更舒適，這會讓球員變得更有自信。」

除了主力球員的發揮外，熱火替補前鋒勒夫（Kevin Love）今天有7分9籃板4助攻的全能演出，賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）則是有10分5助攻進賬，光是熱火板凳群就送出14次助攻，團隊打得是行雲流水，史波史特拉說：「或許阿德巴約是我們心臟，但勒夫卻是串連起球隊的那個人，他在生涯中做過很多調整，這是大多數明星球員不願意去做的，至於今天復出的馬丁則是一名隨即可以進入狀態的球員，當他找到節奏後，他不論在哪套陣容都可以有所發揮。」