NBA／承受罵名灰熊卻不幫他說話 布魯克斯：我成為代罪羔羊
「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季轉戰火箭隊，打出6勝3敗戰績暫居西區第4；反觀前東家灰熊2勝9敗西區墊底。布魯克斯近日接受《運動畫刊》訪問時指出，自己是灰熊上季被湖人淘汰的代罪羔羊。
布魯克斯上季公開挑釁湖人巨星詹姆斯（LeBron James），成為不少球迷心中的大反派。灰熊最終被湖人淘汰，馬上就有媒體爆料，灰熊決意要與布魯克斯分道揚鑣。對此布魯克斯表示，「我不喜歡灰熊的原因就是他們這樣做，這樣一來他們可以擺脫困境，而我成為整件事的代罪羔羊。」
「另外，他們私下找我，以男人的方式一對一告訴我這些事，但被淘汰當下，卻不願站出來幫我說話」布魯克斯說。
火箭與灰熊即將在11月23日正面交鋒，布魯克斯本季場均13.7分，三分球命中率53.3%，火箭隊防守效率高居聯盟第4；灰熊排第20。布魯克斯強調在灰熊的失敗，成為前進動力，「我將身體素質和籃球智慧提升到另一個境界，停止一切廢話，專注打球。現在有一支想要我，幫助他們成長的球隊。」
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