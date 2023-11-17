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NBA／勇士教頭認為禁賽格林5場合理 盼庫明加補上空缺

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士教頭柯爾(右)認為禁賽格林5場合理，盼庫明加(左)能幫助球隊。 美聯社
勇士教頭柯爾(右)認為禁賽格林5場合理，盼庫明加(左)能幫助球隊。 美聯社

勇士前鋒格林（Draymond Green）對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）鎖喉，被聯盟禁賽5場。先前受訪力挺子弟兵的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為，這處分很合理。

聯盟聲明指出，「禁賽時間長短，一部分基於格林違反體育道德行為的歷史。」柯爾今天受訪時表示：「格林做得太超過了，5場禁賽是應得的，我們會向前看。」

柯爾也決定讓小將庫明加（Jonathan Kuminga）頂替先發位置，他希望庫明加能全力奔跑、搶籃板、空切及投進三分球。庫明加在熱身賽時頻頻上演飆分秀，但例行賽打了11場，平均只拿到11.5分2.9籃板，三分球命中率17.4%。

勇士 Draymond Green Steve Kerr 庫明加

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