NBA／勇士教頭認為禁賽格林5場合理 盼庫明加補上空缺
勇士前鋒格林（Draymond Green）對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）鎖喉，被聯盟禁賽5場。先前受訪力挺子弟兵的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為，這處分很合理。
聯盟聲明指出，「禁賽時間長短，一部分基於格林違反體育道德行為的歷史。」柯爾今天受訪時表示：「格林做得太超過了，5場禁賽是應得的，我們會向前看。」
柯爾也決定讓小將庫明加（Jonathan Kuminga）頂替先發位置，他希望庫明加能全力奔跑、搶籃板、空切及投進三分球。庫明加在熱身賽時頻頻上演飆分秀，但例行賽打了11場，平均只拿到11.5分2.9籃板，三分球命中率17.4%。
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