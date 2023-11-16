NBA／泰隆魯直言執教快艇很困難 哈登：磨合好會很可怕

快艇得到哈登（James Harden）後一勝難求，近期苦吞6連敗。總教練泰隆魯（Tyronn Lue）昨天關鍵時刻終於變陣，將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）放在板凳席上，他也直言調度這些球員很困難。

快艇昨天以108：111輸給金塊，泰隆魯賽後接受知名記者海恩斯（Chris Haynes）專訪，直言執教這支球隊是生涯最大挑戰，「最重要的是讓這些球員為彼此犧牲，不管是比賽開打還是尾聲，誰來進球、觸球、打擋拆等等。」

泰隆魯透露球員們都明白要做出犧牲，「我們球隊充滿才華，有些球員無法上場，確實很困難。」不過海恩斯引用消息人士說法，「快艇如果改變先發陣容，可能會改變休息室的氣氛。」

獨行俠球評丹墨（Brian Dameris）日前痛批哈登，「你是否有那種朋友，在每個宿舍都抱怨室友很爛，但他從沒想過自己就是那個糟糕的室友。哈登你就是那個糟糕的人，你不是大鬍子也不是體系，是問題所在。」這段言論在國外引發極大討論，但畫面後來被公司下架。

針對丹墨的批評，哈登表示，「他不認識我也不清楚情況，如果我對他發火就太糟了，所以我不會這樣做。他們只是在網路看到什麼就隨便亂說。我很擅長忽略噪音，因為它對我沒有幫助，這就是我的心態，我只在意贏球。」

哈登昨天在關鍵時刻投進追平三分球，攻下本季新高的21分，雖不敵金塊苦吞6連敗，但哈登仍自信表示，「當我們搞清楚一切，我們會很可怕。我們正在進步、彼此溝通及努力訓練，這需要一段時間，非常正常。」