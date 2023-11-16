NBA／格林鎖喉被禁賽反幫勇士省稅 戈貝爾不滿罰款將提上訴

昨天勇士隊格林（Draymond Green）對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）使出鎖喉絕技。今天聯盟宣布禁賽他5場，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，勇士省下約260萬美元豪華稅。

格林遭聯盟禁賽5場，對此聯盟發聲明解釋，「禁賽時間長短，一部分基於格林違反體育道德行為的歷史。」馬克斯指出，格林個人將損失76.9萬美元薪水，不過勇士能省下260萬美元豪華稅。

本起事件最無辜的人是戈貝爾，他去勸架卻被格林攻擊，裁判事後也說他是「和事佬」，不過聯盟今天竟罰他2萬5000美元。

對此，戈貝爾決定提起上訴：「格林的行為是人身攻擊，當時我就是和事佬，我被攻擊的時候高舉雙手，結果我被處罰。這太可恥了，我會對這次罰款提出上訴。」