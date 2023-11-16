NBA／布克歸隊就幫太陽止敗 杜蘭特：原本以為他會很喘

太陽在今天出戰灰狼的比賽中迎回明星後衛布克（Devin Booker），但射手比爾（Bradley Beal）卻因為背部痠痛而未能出賽，導致三巨頭的首度連線再度推遲，不過太陽在布克全場31分領軍下，最終依舊以133：115擊敗灰狼終止2連敗，讓同樣攻下31分的杜蘭特（Kevin Durant）都直言，看到布克歸隊真的太棒了。

太陽今年開季接連遭遇傷病問題，尤其是兩名射手布克與比爾更是輪番受傷，導致三巨頭遲遲無法首度合體，不過今天布克在歸隊首戰就有好表現，單場出手22次命中12球，其中包括2顆三分球，單場進帳31分外帶5助攻，至於杜蘭特則是有31分6助攻演出。

對於歸隊首戰就幫助太陽成功止步，布克也坦言，能夠回到球場並且守護主場勝利，讓他感覺相當不錯，「能夠打球總是很棒的，過去幾場比賽我嘗試在板凳上提供意見，但這一切都過了，我想要走上球場，和隊友一起競爭。」

至於杜蘭特也直言，布克的歸隊確實對太陽有很大幫助，「我一開預期他可能會有點喘，沒想到他真的太棒了，他的節奏感十足，能迎回我們的控球後衛真的太好了。」