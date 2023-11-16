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NBA／字母哥不在大解放 里拉德得分加助攻貢獻超過70分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里拉德全場進帳37分、送出13次助攻。 美聯社
里拉德全場進帳37分、送出13次助攻。 美聯社

儘管今年改披公鹿隊戰袍後持續與新團隊進行磨合，里拉德（Damian Lillard）今天在搭擋安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的情況下，靠個人影響力帶領球隊，以128：112擊敗暴龍隊。

里拉德全場進帳37分、送出13次助攻，成為隊史首位單場個人得分在35分以上，同時透過助攻也幫助球隊拿下至少35分的球員。

里拉德本賽季轉披公鹿戰袍後，與安戴托昆波組成進攻破壞力強大的雙人組，開季至今似乎還在拿捏合作方式，在近3場比賽兩場里拉德缺陣的情況下，安戴托昆波繳出場均41.3分的誇張數據後，里拉德也在今天安戴托昆波缺陣的情況下憑一己之力帶領球隊取勝。

里拉德面對暴龍出手18次命中9球，其中包括4顆三分球，以及罰球16投15中，全場進帳37分，完全展現在進攻端的破壞力；不僅個人表現搶眼，共計送出13次助攻，串連起球隊攻勢，助公鹿單場狂轟20顆三分球，最終也以16分差距勝出。

根據統計數據，里拉德在本場比賽透過個人得分與助攻產生的分數就超過70分，且他本季4度拿下30分以上的賽事，公鹿最終都順利取勝。

談到今天的個人表現，里拉德賽後說：「今天是一個非常適合的情況，安戴托昆波沒有上場，我知道我必須承擔更多責任，也必須更有侵略性，透過得分和組織進攻來幫助球隊。」

拿下10分8籃板的中鋒B．洛培茲（Brook Lopez）在談到里拉德的表現時也說：「這就是我們知道的那個球員，很高興他處在一個良好的節奏上，並且用一種讓他感到自在的方式帶領球隊。」

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