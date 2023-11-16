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NBA／警找不到證據 76人烏布瑞車禍遭撞成羅生門

中央社／ 台北16日電
據美媒報導，警方至今都沒有證據顯示該隊球星烏布瑞在市中心路口發生車禍被撞的跡象。 路透
據美媒報導，警方至今都沒有證據顯示該隊球星烏布瑞在市中心路口發生車禍被撞的跡象。 路透

根據NBA費城76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，警方表示至今都沒有證據顯示該隊球星烏布瑞在市中心路口發生車禍被撞的跡象，讓烏布瑞的受傷疑雲變成羅生門。

4天前美國職籃（NBA）76人球星烏布瑞（Kelly　Oubre Jr.）聲稱在市中心散步時遭到汽車撞擊，隨後對方駕車逃逸，他還因此緊急送醫治療，造成肋骨骨裂、臀部肌肉撕裂傷勢等。

根據龐貝在「費城詢問者」上報導提到：「目前美國警方沒有任何車禍的影像或者照片證據，而根據烏布瑞指稱的車禍地點，附近的2名員工查看了店家監視器2個多小時，也沒有發現車禍的情形。」

警方沒有對烏布瑞做出任何指控，但對於發生在市中心路口的車禍，竟沒有任何證據或者目擊者這件事感到疑惑。另有消息人士提到，很可能烏布瑞沒有提供正確的事故發生地點。

另外根據美國媒體TMZ.com報導，他們拿到的影片顯示，烏布瑞在聲稱被車撞之後的幾分鐘就回到家，且看起來相當掙扎和痛苦，從影片中依稀可聽到烏布瑞對著太太說被車撞。

雖然沒有證據顯示烏布瑞說謊，但過往NBA並非沒有球星受傷騙人的案件。2007年效力於洛杉磯湖人的前鋒拉德曼諾維奇（Vladimir Radmanovic），在全明星賽期間違反合約跑去滑雪摔傷導致肩膀脫臼必須休養8週，當時他騙湖人說是在一塊冰地上摔倒而導致的傷勢，最後被罰款50萬美元（約新台幣1600萬元）。

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