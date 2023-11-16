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NBA／塞爾蒂克少2星幸好有霍福特救火 主帥：他還比我大2歲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
老將霍福特頂替先發救火，繳出14分8籃板5阻攻的亮眼數據。 路透
老將霍福特頂替先發救火，繳出14分8籃板5阻攻的亮眼數據。 路透

東區戰績排名前兩名的76人、塞爾蒂克隊今天在費城交手，塞爾蒂克在缺少布朗（Jaylen Brown）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的情況下，懷特（Derrick White）挺身而出接管戰局，第4節拿下個人27分中的14分，加上老將霍福特（Al Horford）的關鍵防守，幫助塞爾蒂克以117：107擊敗76人，在東區戰績榜登頂。

今年開季狀態都相當火熱的塞爾蒂克與76人，今天上演第二度交鋒，前一次以3分差距輸球的塞爾蒂克，四巨頭中布朗因為生病缺陣，波爾辛吉斯則因右膝蓋不適掛傷號，由霍福特與豪瑟（Sam Hauser）補上先發缺口，老將霍福特繳出14分8籃板5阻攻的亮眼數據，與拿下27分的懷特攜手幫助塞爾蒂克擊退4天3戰的76人。

談到比自己大兩歲的霍福特挺身而出捍衛禁區，甚至命中4顆三分球表現搶眼，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「這場比賽首先要歸功於霍福特，沒有像他這樣的球員，就不會有球隊的文化，他今天問我是該切入還是投三分，我跟他說投三分，他馬上就做到了，可別忘了他還比我大兩歲。」

今年塞爾蒂克組成4星連線後，懷特受到關注也大幅減少，今天把握住機會證明自己效率依舊，馬祖拉也說：「他就是那種總是可以做出正確決定的球員，我不會說要他接管比賽，因為他知道該如何做，今天擋拆就打得非常有效率。」

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