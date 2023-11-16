NBA／安戴托昆波右腿拉傷缺陣 公鹿靠里拉德轟37分輕取暴龍

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因右小腿拉傷，缺席今天作客暴龍隊的比賽。不過里拉德（Damian Lillard）和射手畢斯利（Malik Beasley）合砍67分，助公鹿以128：112輕取暴龍。

公鹿今天後場火力大爆發，一路壓著暴龍打，里拉德三節打完就狂轟37分，第四節只上場1分鐘就收工，另有13次助攻，是加入公鹿後首次雙十。畢斯利則命中8顆三分球，得到本季新高30分，替補後衛佩恩（Cameron Payne）也挹注13分。

Dame’s first double-double as a Buck.



37 PTS | 13 AST | 4 REB pic.twitter.com/OuGdiCVfML — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2023年11月16日

暴龍方面，巴恩斯（Scottie Barnes）得到29分9籃板7助攻，中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）13分11籃板，施羅德（Dennis Schroder）只得到9分5助攻，與公鹿後場產生明顯對比。

本季里拉德單場30分以上，公鹿還沒輸過，不過公鹿前場陣容出現隱憂，除了克勞德（Jae Crowder）和安戴托昆波受傷外，小將比徹姆（MarJon Beauchamp）今天也傷退。