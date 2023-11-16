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NBA／綠衫軍球星4缺2 泰托姆聯手懷特退76人獨居東區王座

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(中)關鍵時刻連得5分，助綠衫軍擊退76人，獨居東區龍頭。 美聯社
泰托姆(中)關鍵時刻連得5分，助綠衫軍擊退76人，獨居東區龍頭。 美聯社

東區前2的塞爾蒂克76人再度對決，儘管布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣，但控衛懷特（Derrick White）頂上先發後砍下27分，率塞爾蒂克以117：107險勝76人，拉出一波4連勝，獨居東區王座。

兩隊上次交手由76人以3分之差險勝，塞爾蒂克這次首節就狂轟37分，取得15分領先。不過綠衫軍二節陷入得分荒，76人逐漸將比分拉近，末段又打出8：0攻勢，半場打完76人反而以58：57領先。

第三節76人只得到17分，讓塞爾蒂克以8分領先進入末節。末節戰況膠著，泰托姆（Jayson Tatum）最後1分鐘連得5分，幫助綠衫軍鎖定勝局。泰托姆全場得到29分8籃板6助攻，懷特攻下27分5助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）18分10籃板，霍福特（Al Horford）14分8籃板，外帶5次阻攻。

76人苦吞主場2連敗，安比德（Joel Embiid）只得到20分9籃板7助攻，馬克西（Tyrese Maxey）攻下20分，哈里斯（Tobias Harris）、梅爾頓（De'Anthony Melton）及柯文頓（Robert Covington）都貢獻16分。

塞爾蒂克 76人 Jayson Tatum

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