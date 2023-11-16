NBA／柯瑞右膝無結構性損傷 但明天對雷霆仍休兵

勇士近期吞下4連敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天接受右膝核磁共振檢查，確定無結構性損傷，但明天主場迎戰雷霆隊仍無法上場。

柯瑞昨天缺席與灰狼比賽，湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）也因衝突被驅逐出場，勇士仍戰到最後一刻才輸球。賽後主帥柯爾（Steve Kerr）透露，柯瑞檢查結果是好消息，球團今天正式宣布，右膝無結構性損傷。

現年35歲的柯瑞寶刀未老，本季出賽11場，平均攻下30.7分4.6籃板3.9助攻，三分球命中率44.6%。無奈隊友們皆陷入低潮，昨天沒三巨頭的情況下，維金斯（Andrew Wiggins）全場15投4中得到9分，庫明加（Jonathan Kuminga）只有5分進帳。今天聯盟又宣布禁賽格林5場，明天對雷霆只能期待湯普森火力全開。