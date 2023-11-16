NBA／快艇6連敗後補強！德國金牌內線預計加盟

明星長人戴維斯（Anthony Davis）今天在對戰灰熊隊的比賽中開起「火鍋店」，全場鞏固禁區送出6次阻攻，幫助湖人以134：107拿下本季最輕鬆一仗，值得一提的是，其中有4記阻攻送給了上屆的年度防

2023-11-15 17:45