NBA／快艇6連敗後補強！德國金牌內線預計加盟
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，溜馬隊將買斷中鋒泰斯（Daniel Theis）合約，他預計會加入近期苦吞6連敗的快艇隊。
快艇在完成哈登（James Harden）交易案後，前場陣容深度不足，加上替補中鋒普拉里（Mason Plumlee）受傷，預計2個月後才會歸隊，昨天8名球員苦撐仍吞下6連敗，泰斯加盟後有望緩解團隊防守壓力。
泰斯今年夏天隨德國出征世界盃男籃，並且有出色表現，幫助球隊勇奪隊史首面金牌，不過他跟不上溜馬的快速球風，因此成為輪換之外的球員，本季只上場過1次。
現年31歲的泰斯生涯7季場均攻下7.5分4.9籃板，他2020年效力塞爾蒂克時，季後賽先發17場，平均得到8.9分7.1籃板與1.2阻攻。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言