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NBA／快艇6連敗後補強！德國金牌內線預計加盟

聯合新聞網／ 綜合報導
德國金牌內線泰斯(右)與溜馬買斷，將加盟快艇。 美聯社
德國金牌內線泰斯(右)與溜馬買斷，將加盟快艇。 美聯社

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，溜馬隊將買斷中鋒泰斯（Daniel Theis）合約，他預計會加入近期苦吞6連敗的快艇隊。

快艇在完成哈登（James Harden）交易案後，前場陣容深度不足，加上替補中鋒普拉里（Mason Plumlee）受傷，預計2個月後才會歸隊，昨天8名球員苦撐仍吞下6連敗，泰斯加盟後有望緩解團隊防守壓力。

泰斯今年夏天隨德國出征世界盃男籃，並且有出色表現，幫助球隊勇奪隊史首面金牌，不過他跟不上溜馬的快速球風，因此成為輪換之外的球員，本季只上場過1次。

現年31歲的泰斯生涯7季場均攻下7.5分4.9籃板，他2020年效力塞爾蒂克時，季後賽先發17場，平均得到8.9分7.1籃板與1.2阻攻。

快艇 溜馬

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