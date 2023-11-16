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NBA／拉扯、鎖喉…火爆衝突 雙巨頭遭驅逐 勇士吞敗
勇士隊昨天在主場迎戰灰狼隊，主控柯瑞因傷缺陣，雙巨頭湯普森、格林又在比賽開打後不到兩分鐘，就和灰狼隊麥克丹尼爾斯、戈貝爾發生衝突遭驅逐出場，儘管新秀波傑姆斯基拿下生涯新高23分，最終仍以101：104苦吞4連敗。
柯瑞因右膝痠痛列入每日觀察名單，比賽開打不到兩分鐘，雙方都還未得分，湯普森又與麥克丹尼爾斯發生球衣拉扯衝突，導致湯普森的球衣撕裂。
兩隊球員一湧而上，勸架的灰狼中鋒戈貝爾因為將手臂架在湯普森脖子上，引發格林不滿，也衝上前用手臂將他鎖喉，最終不僅麥克丹尼爾斯、湯普森各吞下兩次技術犯規遭驅逐出場，格林也因為二級惡意犯規無法再出賽。
賽後雙方各說各話，戈貝爾痛批格林鎖喉動作根本就是小丑行為，「希望聯盟採取必要措施，因為格林根本不想在沒柯瑞的情況下打球，他會盡一切努力讓自己被驅逐。」
勇士主帥柯爾為子弟兵喊冤，「湯普森沒理由被罰出場，跑到一半被人拉球衣，他就推回去，沒理由被驅逐；格林發現戈貝爾將手放在湯普森脖子上，這是他衝上前原因。」
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