NBA／「5打8讓比賽變艱難」 快艇喬治賽後怒斥裁判哨音

快艇隊今天以108：111惜敗衛冕軍金塊隊，苦吞6連敗，交易來「大鬍子」哈登（James Harden）後一勝難求，儼然是近期最難堪的球隊，狂砍全場最高35分的明星前鋒喬治（Paul George）賽後則對裁判尺度大為光火，直呼球隊要5打8實在太不公平。

喬治繳出哈登快艇初登場後最佳表現，26投13中轟下35分、7籃板，可惜最後的追平三分直接「卡框」，無緣幫助球隊中止連敗，而他賽後受訪時則將矛頭指向裁判，「我認為我們打得很棒，但當你要對上額外三個人（指裁判），這很艱難，我覺得他們今天糟透了......今晚只有5次罰球是非常不尊重的，很多時候我上籃、投三分都被打手，這些情況一直存在。」

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也持相同論點，「他們有些事照著預期發展，一些精彩配合幫他們取得分數......我認為我們在切入方面做得很好、不斷靠近籃框，但沒有得到相同的哨音。」

喬治後續也提到，這場比賽不是沒有收穫，球隊整體往好的方向發展，並非自己要精神勝利法，但能感覺球隊已經快走出低潮，他說：「今天對戰衛冕軍我們得打更好，有很多正向的事情。」

這場比賽快艇與金塊的罰球數為32比24，但關鍵第四節則是11比4，也給了金塊反超機會，本季他們在主場還沒吞過敗仗。