NBA／狂賞上季最佳防守球員4鍋 湖人AD：只想保護籃框

明星長人戴維斯（Anthony Davis）今天在對戰灰熊隊的比賽中開起「火鍋店」，全場鞏固禁區送出6次阻攻，幫助湖人以134：107拿下本季最輕鬆一仗，值得一提的是，其中有4記阻攻送給了上屆的年度防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.），但他賽後表示並不把兩人的較量放在心上。

傑克森上季以場均3次阻攻的門神表現拿下年度最佳防守球員，不過季後賽首輪卻被入選過4次年度防守球隊的戴維斯給比下去，戴維斯該輪系列賽繳出20.8分、13.7籃板、4.3阻攻，合計26次阻攻追平歐尼爾（Shaquille O'Neal）隊史紀錄，反觀傑克森命中率被壓制到僅有4成22，湖人也以4：2完成下剋上晉級。

這場「真DPOY」之戰延續到了兩隊本季首次交手，戴維斯依舊是笑到最後的一方，在他的防守下，傑克森命中率僅有慘澹的16投3中，還挨了戴維斯4記麻辣鍋；戴維斯則是11投7中斬獲19分，上場27分鐘就打卡下班，也讓主帥漢姆（Darvin Ham）大讚他是球隊的「防守四分衛」。

賽後戴維斯被問及，與傑克森的對決是否為自己帶來影響，他則回應：「我只是上場比賽、只想保護籃框，告訴我的隊友們拚戰每一球，將防守者驅趕到我這裡，我會處理剩下的事情。」

湖人近期取得3連勝，戰績爬升至西區第7，戴維斯表示今天應該是開季至今全隊最享受的一場，期待這樣的狀態能維持下去，「你可以看到我們樂在其中，回到湖人籃球的本質，當你享受比賽、彼此取得信任，就能夠打出一次又一次好球，命中一個又一個精彩投籃。」