NBA／西蒙斯又受傷至少休1周 丁威迪末節飆分率籃網大破魔術

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）近期再度受傷，他的經紀人聲稱不會缺席太久。籃網今天在主場迎戰魔術，雖然少了西蒙斯和湯瑪斯（Cam Thomas），但靠丁威迪（Spencer Dinwiddie）砍下本季新高的29分、9助攻，還是以124：104大破魔術。

籃網前3節打完只落後2分，末節全隊投籃命中率76.5%，丁威迪獨得12分，率隊完成大逆轉。除丁威迪外，布里吉斯（Mikal Bridges）砍21分，強森（Cameron Johnson）也挹注20分，丁威迪賽後表示，「這是總教練馮恩（Jacque Vaughn）強調的，我們要跟上對手身體強度並超越，我們知道自己有這種實力，隊上有頂級防守球員。」

馮恩今天宣布西蒙斯因背部神經受損，預計至少缺席1周，「原本是逐日觀察，但後來發現無法上場，他周一做MRI檢查，顯示背部左側受損，一周後會再觀察情況。」

外界相當擔心西蒙斯又像上一季，一路休兵到季末。對此，西蒙斯經紀人強調，「這和西蒙斯去年經歷完全不同，不需任何手術，只需休息一段時間，讓受傷地方好轉。」