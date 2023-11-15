NBA／差點率無三巨頭勇士翻掉狼軍 波傑姆斯基稱自己是備胎

勇士隊今天以101：104敗給灰狼隊，苦吞近期4連敗，不過新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）是最大亮點，今天在「三巨頭」幾乎沒打的情況下跳出來攻下23分，寫下生涯新高，賽後受訪時他謙虛表示，把自己定位在備胎角色隨時做準備。

勇士賽前宣告一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，沒想到比賽進行不到2分鐘，湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）雙雙捲入衝突遭驅逐出場，頓失「三巨頭」的勇士頓時群龍無首，也給了波傑姆斯基表現機會。

Brandin Podziemski



ARE YOU KIDDING ME ⁉️ pic.twitter.com/IEF3VC5zfz — Golden State Warriors (@warriors) 2023年11月15日

波傑姆斯基本季場均出賽13.1分鐘，但今天則直接飆到39分鐘，出手18次進9球、攻下23分5助攻都改寫生涯新高，賽後受訪時他說：「我把自己視作備胎，當輪胎出了點小毛病，我會前去修理好，不管教練如何要求我，我都得完成任務。我不會說我有特定的角色，但無論何時上場我都會做好準備。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對波傑姆斯基今天的表現點讚，並承諾後續會提高他的上場時間，「這小子是個好球員，他未來會多上場打球、每個夜晚都出賽，他值得，他打球有種獨特性，把球隊連結起來。」

除此之外，柯爾提到柯瑞今天照MRI結果是好的，會列在每日觀察名單上，接下來不會缺席太多場比賽。