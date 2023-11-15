NBA／千呼萬喚！太陽三巨頭明天合體對灰狼
太陽開季表現不如預期，戰績4勝6敗排西區第10。今天總算傳出好消息，布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）和杜蘭特（Kevin Durant）明天面對灰狼隊都會上場，這是太陽三巨頭首次例行賽合體。
布克開季接連遭遇腳趾、腳踝及小腿傷勢，總共只打2場比賽；比爾近期復出只打3場比賽，又傳出背部不適。不過據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，兩人明天都能上場，三巨頭將首次合體亮相。
太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）將三巨頭合體比喻成蓋房子，「對進展速度感到很沮喪，雖然有截止日，但事情總是停留在『完成後會很棒』的階段。現在我要把注意力放在球員上，我知道一切都會變好。」
太陽明天要在主場迎戰灰狼，灰狼近期拉出一波7連勝，且防守效率聯盟第1。反觀太陽隊缺乏控球後衛情況下，場均發生16.8次失誤，只優於爵士和活塞隊，這也導致太陽多次在末節被逆轉。太陽只能期待布克歸隊後，能扛起組織球隊攻勢的任務。
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