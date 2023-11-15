NBA／加盟後快艇攻守崩盤5連敗 哈登對個人調整信心不減

快艇隊今天季中錦標賽作客金塊隊主場，第4節一度領先，最終卻遭到逆轉吞下6連敗，也是哈登（James Harden）加盟的5連敗，儘管他攻下轉戰快艇後新高21分，不過賽後重申，由於錯過季前訓練營，加上還在與新球隊磨合，但深信自己已經朝正確的方向跨出一步。

哈登在開季後透過交易加盟快艇組成「四巨頭」陣容，不過快艇在他加盟後陷入一勝難求的窘境，今天不敵金塊吞下6連敗，這不僅是快艇在擁有雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）雙星後最長的連敗紀錄，也是雷納德生涯至今遇過最長的連敗。

Paul George dropped 35 PTS and 7 REB as the Clippers fell in a West Group B showdown tonight.



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根據統計紀錄，快艇在哈登加盟後，攻守確實出現很大的問題，進攻效率值是聯盟第28名，防守效率值也是第25名，攻守效率都與開季時或是上賽季有明顯下滑，成為一勝難求的原因。

哈登今天第4節拉鋸階段突然神隱，幾乎沒有留下任何數據，賽後仍對自己充滿信心，他說：「我一直都在重申一件事，並沒有參加任何季前訓練或是比賽，而且正在一支新的球隊學習，我很努力讓自己回到那個哈登應該有的狀態，今晚我已朝正確方向跨出一步。」