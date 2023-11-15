NBA／不認同哈登是毒瘤 亞瑞納斯：本季快艇原本就打很爛

到底要怎麼贏！快艇隊今天以108：111惜敗給快艇，苦吞近期6連敗，在交易來「大鬍子」哈登（James Harden）後一勝難求，隨著快艇連敗不止、76人隊戰績一飛衝天，越來越多球迷將矛頭指向交易，不過「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）則不這麼認為。

快艇季初交易來哈登後組成四巨頭，被球迷稱做是「宇宙艦隊」，沒想到這幾名準名人堂球星搭配在一起卻完全產生不了化學效應，四人同時出賽的場次，沒有任何一人場均超過20分，原先快艇先發效率值排名聯盟頂尖，如今攻防全線崩潰，對比交易對象76人在東區高居前2，「排毒成功」的說法不脛而走。

前明星後衛亞瑞納斯近期在節目上談到哈登與快艇的個個不入，然而他卻持不同意見，並指出快艇並不是哈登來了之後才從天堂掉到谷底，「快艇表現很爛......但在哈登來之前就已經是這樣，他們季初就曾輸過幾支爛隊，問題是哈登還想當控球。」

亞瑞納斯補充，哈登在場上應專注於扮演得分後衛，但目前球隊的問題也超出了交易範圍，他說：「他們的勝利是對上實力較差的隊伍，而敗仗則是可怕的，他們輸給了金塊，贏了拓荒者、爵士；接著擊敗馬刺、魔術，然後接連輸給湖人、尼克、籃網，狀態並不好。」

哈登是以擋拆分球為主要進攻手段的後衛，過去和安比德（Joel Embiid）、卡佩拉（Clint Capela）都搭配得得心應手，但偏偏與快艇的進攻體系背道而馳，全隊只有祖巴茲（Ivica Zubac）一名長人適合打兩人小組，上賽季快艇的場均無球掩護次數排名前段班，但哈登不擅長跑位、單檔，打法與快艇舊將明顯不合。

雖然賽季才剛開始，但若快艇不盡速找回陣容平衡，在競爭力強悍的西區恐怕未來會越來越嚴峻。