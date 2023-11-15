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NBA／為子弟兵抱不平 勇士教頭：戈貝爾手先放K湯脖子上
勇士今天在主場迎戰灰狼隊，首節就爆發衝突，導致湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）被驅逐出場，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）為湯普森報不平，並解釋格林為何再度出現脫序行為。
湯普森和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互扯球衣，戈貝爾第一時間上前勸阻被格林從後方鎖喉。柯爾受訪時為湯普森喊冤，「他在場上跑動，有人扯他的球衣，他就推回去。他沒有理由被趕出去，這判決太荒謬了，我感到非常失望。」
針對格林嗩喉，柯爾表示，「格林發現戈貝爾先把雙手放在湯普森脖子上，這就是他衝向戈貝爾的原因，這就是我在重播中看到的。」
勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）也說，「我覺得湯普森不該被驅逐出場，我很驚訝戈貝爾沒受任何處罰。」
本場主裁判福特（Tyler Ford）則解釋，由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解，因此都被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手，這是不必要的過分行為，完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開，是在調解衝突，檢查其他球員動作後，沒發現其他不符合體育道德的行為。
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