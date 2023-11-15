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NBA／怒噴格林鎖喉是「小丑」戈貝爾：他沒柯瑞就不想打球
灰狼今天作客挑戰勇士，首節就爆發互扯球衣衝突，戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架，格林（Draymond Green）竟從背後鎖喉，彷彿把籃球當作摔角，戈貝爾賽後也怒噴格林是「小丑」。
衝突導火線是勇士湯普森（Klay Thompson）和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）搶球時，互相拉扯球衣並推擠，兩人都吞下2次技術犯規被驅逐出場。麥克丹尼爾斯受訪時強調：「我只是想搶籃板，他抓住我的衣領，我想捍衛自己。」
戈貝爾則開酸格林：「每次柯瑞無法上場，他就不想上場打球，所以會盡全力被驅逐出場。」戈貝爾直言，這記鎖喉是「小丑行為」，當他得知柯瑞無法上場，就知道格林會搞事。
本場比賽主裁判福特（Tyler Ford）也對判決做出解釋，由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解，因此被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手，這是不必要的過分行為，完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開，是在調解衝突，檢查其他球員動作後，沒發現其他不符合體育道德的行為。
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