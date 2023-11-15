NBA／上周車禍今天就回練習場 76人教頭談烏布瑞「精神很好」

今年加入76人隊的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），開季卻遇無妄之災，上周末晚上他在費城遭遇車禍，造成肋骨骨折和其他傷勢，好消息是今天他已回到球隊並現身練習場，教頭諾斯（Nick Nurse）也報佳音，指烏布瑞精神狀況很不錯。

「他精神很好，還騎了一下健身腳踏車，所以他很OK。」諾斯說。

27歲的烏布瑞2015年展開NBA賽季，生涯還待過太陽、勇士和黃蜂，今年加入76人，開季8戰有5場先發，繳出16.3分、5.1籃板表現，不料在家附近散步卻遭遇車禍意外，駕駛還肇事逃逸。警方表示，撞到烏布瑞的車輛是一台銀色轎車，調查目前仍在進行中。

烏布瑞預計本周再進行檢查，屆時可能會有較明確的回歸時間表。