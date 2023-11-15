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T1聯盟／台新戰神主場開幕周 三金才子盧廣仲助陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北戰神隊「Northbound」開幕周，金曲歌王盧廣仲26日賽後登場。圖／戰神隊提供
台北戰神隊「Northbound」開幕周，金曲歌王盧廣仲26日賽後登場。圖／戰神隊提供

台北台新戰神隊將於25日迎接開幕周，球團今天宣布，25日邀請金曲歌王李玖哲，26日邀請三金創作才子盧廣仲賽後開唱，將搖滾元素帶至籃球場，邀請各位戰友一起為台北戰神加油，迎接勝利「OH YEAH」。

盧廣仲2009年以專輯《100 種生活》獲得第20屆金曲獎最佳新人、最佳作曲人獎，2006年出道迄今已累積多首耳熟能詳作品，2018 年憑藉《魚仔》再次敲響金曲，獲得年度最佳作曲人、最佳歌曲獎。除音樂上的成就外，跨足戲劇領域的他，憑藉《植劇場-花甲男孩轉大人》奪得金鐘獎戲劇節目新進演員獎及戲劇節目男主角獎，更以電影《刻在你心底的名 字》的主題曲〈刻在我心底的名字〉獲得2020金馬獎最佳原創電影歌曲獎， 完成「三金」成就。

盧廣仲今年更擔任金馬獎表演嘉賓，且在頒獎典禮次日就來到戰神主場，首次籃球場開唱的盧廣仲說：「讓我用音樂和戰友一起為台北戰神應援吧！」

為打造看球絕佳體驗、營造最讓人熱血沸騰的球場氛圍，台北戰神年度主場主持人邀請饒舌歌手屁孩Ryan以及大學生了沒班底出道的羅世棠（小胖）共同擔任，另外由新世代音樂人指定合作Joshy擔任DJ，要讓戰友們從開場到賽後都感受到籃球的熱血。

迎接主場開幕戰，台北戰神球員丁聖儒難掩興奮之情表示，無論是球場環境到賽前的活動，還有藝人的演唱都非常讓人期待，但最重要的還是球迷進場支持跟吶喊，「當全場球迷一起為台北戰神加油，那樣的聲音能帶給我們滿滿的拚戰能量，是最棒的感受。」

丁聖儒 台新戰神

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