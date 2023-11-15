T1聯盟／台新戰神主場開幕周 三金才子盧廣仲助陣
台北台新戰神隊將於25日迎接開幕周，球團今天宣布，25日邀請金曲歌王李玖哲，26日邀請三金創作才子盧廣仲賽後開唱，將搖滾元素帶至籃球場，邀請各位戰友一起為台北戰神加油，迎接勝利「OH YEAH」。
盧廣仲2009年以專輯《100 種生活》獲得第20屆金曲獎最佳新人、最佳作曲人獎，2006年出道迄今已累積多首耳熟能詳作品，2018 年憑藉《魚仔》再次敲響金曲，獲得年度最佳作曲人、最佳歌曲獎。除音樂上的成就外，跨足戲劇領域的他，憑藉《植劇場-花甲男孩轉大人》奪得金鐘獎戲劇節目新進演員獎及戲劇節目男主角獎，更以電影《刻在你心底的名 字》的主題曲〈刻在我心底的名字〉獲得2020金馬獎最佳原創電影歌曲獎， 完成「三金」成就。
盧廣仲今年更擔任金馬獎表演嘉賓，且在頒獎典禮次日就來到戰神主場，首次籃球場開唱的盧廣仲說：「讓我用音樂和戰友一起為台北戰神應援吧！」
為打造看球絕佳體驗、營造最讓人熱血沸騰的球場氛圍，台北戰神年度主場主持人邀請饒舌歌手屁孩Ryan以及大學生了沒班底出道的羅世棠（小胖）共同擔任，另外由新世代音樂人指定合作Joshy擔任DJ，要讓戰友們從開場到賽後都感受到籃球的熱血。
迎接主場開幕戰，台北戰神球員丁聖儒難掩興奮之情表示，無論是球場環境到賽前的活動，還有藝人的演唱都非常讓人期待，但最重要的還是球迷進場支持跟吶喊，「當全場球迷一起為台北戰神加油，那樣的聲音能帶給我們滿滿的拚戰能量，是最棒的感受。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言