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NBA／勇士缺三巨頭造就菜鳥爆發 康利關鍵三分助灰狼7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼康利（Mike Conley）投進致命三分球鎖定勝局。 美聯社
灰狼康利（Mike Conley）投進致命三分球鎖定勝局。 美聯社

勇士今天在主場迎戰強敵灰狼隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷缺陣，湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）開賽2分鐘就被驅逐出場，不過新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，雙方戰到最後關頭，灰狼才靠康利（Mike Conley）的致命三分球，以104：101險勝勇士，豪取7連勝。

開賽2分鐘左右，湯普森在球隊準備進攻時，與退防的灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互扯球衣，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架，卻被格林從背後偷襲嗩喉，戈貝爾（Rudy Gobert）被拖行一段時間後才脫困。最終湯普森與麥克丹尼爾斯都吞下雙重技術犯規，遭驅逐出場，格林則是二級惡意犯規被趕出場。

原本以為灰狼可以輕鬆輾壓勇士，但勇士前三節竟取得7分領先，末節剩7分多鐘，灰狼才靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）連兩顆三分球才超前，雙方分差一路緊咬，最後2分鐘薩里奇（Dario Saric）飆進三分球再度反超，1分鐘後唐斯也回應三分球。

薩里奇最後30秒底角出手三分球被戈貝爾封阻，愛德華（Anthony Edwards）持球切入，傳給弱側空檔的康利，三分出手命中，終結比賽。

灰狼球星唐斯攻進33分，率隊險勝勇士。 路透
灰狼球星唐斯攻進33分，率隊險勝勇士。 路透

唐斯全場得到33分11籃板，愛德華砍進20分，康利13分8助攻，戈貝爾貢獻9分13籃板3阻攻。勇士以新秀波傑姆斯基表現最佳，攻下23分7籃板5助攻，薩里奇挹注21分，保羅（Chris Paul）得到15分5籃板4助攻。

勇士新秀波傑姆斯基打出生涯代表作，攻下23分7籃板5助攻。 路透
勇士新秀波傑姆斯基打出生涯代表作，攻下23分7籃板5助攻。 路透

灰狼 勇士

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